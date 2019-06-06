Ercan Havaalanı’ndan sahte pasaportla çıkış yapmaya çalışan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“05.06.2019 tarihinde, saat 09.30 sıralarında, Ercan Havaalanı’nda E.Ö. (E-41), bir başkası adına ısdar olunan pasaportun üzerine kendi resmini koymak suretiyle sahtelemiş olduğu pasaportu görevli memura vererek tedavüle sürüp başkasının kimliğine bürünerek sahte beyanla kayıt temin etmiştir. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”