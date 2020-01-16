Sahte pasaportla Güney Kıbrıs'a geçmeye çalıştı

Şahıs Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısında tutuklandı

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16/01/2020

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Sahte pasaportla Güney Kıbrıs'a geçmeye çalıştı

  Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısında, A.N.N.(E-30)’nin, GKRY Bölgesine geçmek amacı ile tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş sahte pasaportla yakalanan şahıs tutuklandı.

Polis basın subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15.01.2020 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısında, A.N.N.(E-30)’nin, GKRY Bölgesine geçmek amacı ile tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş sahte pasaportu görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp, belgede adı geçenin kimliğine büründüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

16/01/2020 15:52
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