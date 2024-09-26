Sahte Pasaportla Ülkeye Giriş Yapan Zanlı, Trafik Kazasında Yakalandı!

Ülkeye sahte Pakistan pasaportu ile giriş yapan ve trafik kazası yapınca yakalanan ve “Sahte Resmi Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme” , “Sahte Davranışla Kayıt Temini” ve “Başkasının Kimliğine Bürünme” suçlamalarıyla tutuklanan Ali Hasan bugün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Zafer İnce mahkemede olguları aktardı.

Polis, 11.09.2022 tarihinde zanlının Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan Waseem Abbas Shah adına ısdar olunan Pakistan pasaportunu görevli muhaceret memuruna sunarak, tedavüle sürüp söz konusu şahsın kimliğine bürünerek, kayıt temini ettiğini belirtti. Polis memuru, mesele ile ilgili olarak zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının 22.09.2024 tarihinde Dörtyol Polis Karakolu sorumluluk sahasında yapmış olduğu trafik kazası neticesinde tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Mesele ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini, pasaportun belge inceleme uzmanına gönderildiğini ve rapor beklendiğini kaydeden polis, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)