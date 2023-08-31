Sahte pasaportla yakalanan zanlı cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da meydana gelen “Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Kayıt Temin Etme, 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal, 1. Derece Askeri Yasak Bölgeye Gizlice Girme ye Yetkili Makamlardan İzinsiz KKTC topraklarından Çıkış Yapmak ve İkamet İzinsiz” suçlarından tutuklanan zanlı Marie Mercelle Ntsama Deada yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlı Marie Mercelle Ntsama Deada’nın “Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Kayıt Temin Etme, 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal, 1. Derece Askeri Yasak Bölgeye Gizlice Girme ye Yetkili Makamlardan İzinsiz KKTC topraklarından Çıkış Yapmak ve İkamet İzinsiz” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 26 Ağustos 2023 tarihinde Lefkoşa Ledra Place Sınır Kapısında Fransa'ya gitmek için Fransa oturma izni olan Kamerun uyruklu Nekombi Suzi Sandrine Biamou adına ısdar olunan Kamerun pasaportunu kullanıp başkasının kimliğine büründükten sonra konu pasaportu Ledra Place’da bulunan muhaceret memuruna verip KKTC'ye giriş yapmak suretiyle sahte davranışla kayıt temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı tarihte Ercan Havaalanı'nda Nekombi Suzi Sandrine Biamou adına ısdar olunan Kamerun Pasaportunu Ercan Muhaceret Memuruna verip İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanına gitmek suretiyle sahte davranışla kayıt temin ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının aynı gün İstanbul'da tespit edilerek KKTC'ye geri gönderildiğini belirtti.

Polis memuru Kuşak, zanlı aleyhine yürütülen ileri soruşturmada kendi kimliği ile 12 Kasım 2019 tarihinde 15 gün vize ile giriş yaptığını ve 28 Kasım 2023 tarihinden itibaren 1189 gün KKTC'de İzinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini, 2019 yılı içerisinde Lefkoşa Metehan Sınır Kapısından Avrupa'ya gitmek amacıyla kimliği tespit edilemeyen araç sürücüsü ve aracın içerisine gizlenerek 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip KKTC topraklarından Güney Kıbrıs’a çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

(Kamalı Haber)