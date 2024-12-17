Sahte pasaportla yakalandı, 6 gün tutuklu kalacak

Ercan Havaalanı'nda meydana gelen “sahte belgeyi tedavüle sürmek , başkasının kimliğine bürünme, sahte davranışla kayıt temini” suçlarından tutuklanan zanlı Ashley Osahenrhunmwen Ogiamien bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Cansel Mimar mahkemede olguları aktardı. Polis, 21.03.2024 tarihinde saat 16:00’da Ercan Havalimanı’nda Ashley Osahenrhunmwen Ogiamien'nin Nijerya’da sahtelermiş olduğu Precious Eloghosa adına ıstar olunan pasaportu Precious Eloghosa isimli şahsın kimliğine bürünerek görevli muhaceret memuruna ibraz etmek suretiyle sahnelenmiş belgeyi tedavüle sürüp başkasının kimliğine bürünmek suretiyle sahte davranışla kayıt temin ederek KKTC’ye giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının 13.12.2024 tarihinde Ashley Osahenrhunmwen Ogiamien adına ıstar olunan İrlanda pasaportu ile Metehan Kapısı’ndan çıkış yapmak isterken suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Nuray Necdet, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)