Sahte pasaportla yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

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20/11/2023

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Sahte pasaportla yurt dışına kaçmak isterken yakalandı


Ercan Havalimanında 20.11.2023. tarihinde saat 02:20 sıralarında, P.P.K.(E-41) tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş Belçika pasaportunu KKTC’den çıkış yapmak için görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp, belgede adı geçenin kimliğine bürünüp, sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI

 Gemikonağı’nda, 17.11.2023 tarihinde, saat 18.00 sıralarında,  meydana gelen “Soygun, Adam Kaçırma ve Darp” meselesinde zanlı olarak aranmakta olan B.H. (E-25) tespit edilerek tutuklandı.

 

20/11/2023 14:55
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TAGS: Sahte pasaport, kktc, haber
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