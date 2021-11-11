Sahte PCR testi ile çıkış yapmak istedi, cezaevine gönderildi

Sahte PCR belgesi ile çıkış yapmak isterken tespit edilen zanlı Manouchehr Parchamı-Araghı gözaltına alındı ve mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, zanlı, Manouchehr Parchamı-Araghı’nin (E-69, İsveç/iran-Turist), 10.11.2021 tarihinde, saat 10.30 raddelerinde, Ercan Havalimanı'nda, KKTC'den çıkış yapmak için, daha önceden sahtelemiş olduğu PCR testini, bilet ve bagaj işlemlerini yapan konu yerde görevli yer hizmetleri görevlisine vererek tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt temini etmeye teşebbüs ettiği esnada yer hizmetleri görevlisi tarafından tespit edildiğini anlattı.

Polis, aynı gün zanlının derdest emri gereği tutuklandığını, bahse konu PCR testinin, Türkiye'de faaliyet gösteren bir laboratuvara ait olup, sonucun Türkiye'deki E-nabız üzerinde görüldüğünü anlattı.

Polis, zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vermeyip, bahse konu testi KKTC'de ikamet ettiği hotel tarafından kendisine yapıldığını söylediğini belirtti.

Polis, ayni gün bahse konu otelden yapılan soruşturmada bugüne kadar müşterilerine PCR testi yaptırmadıklarının tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının KKTC'de turist olarak bulunduğunu ve zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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11/11/2021 14:23