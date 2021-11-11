Sahte PCR testi ile KKTC'den çıkış yapmak istedi, tutuklandı

Dün sabah saatlerinde Ercan Havalimanı'ndan sahte PCR testi ile KKTC'den çıkış yapmak isteyen 69 yaşındaki M. P. A. tutuklandı.

Polis açıklaması şöyle

10.11.2021 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Ercan Havalimanında, M.P.A.(E-69)’nın, daha önceden sahte olarak düzenlemiş olduğu PCR testini gösteren evrağı, KKTC’den çıkış yapmak maksadıyla görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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11/11/2021 13:45