Sahte PCR testi ile KKTC'den çıkış yapmak istedi, tutuklandı

ads ads ads ads
11/11/2021

ads
ads
ads
Sahte PCR testi ile KKTC'den çıkış yapmak istedi, tutuklandı

Dün sabah saatlerinde Ercan Havalimanı'ndan sahte PCR testi ile KKTC'den çıkış yapmak isteyen 69 yaşındaki M. P. A. tutuklandı.

Polis açıklaması şöyle

10.11.2021 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Ercan Havalimanında, M.P.A.(E-69)’nın, daha önceden sahte olarak düzenlemiş olduğu PCR testini gösteren evrağı, KKTC’den çıkış yapmak maksadıyla görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

11/11/2021 13:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Sahte PCR testi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.