Sahte PCR testi ile ülkeden çıkamadılar

Sahte PCR belgesi ile çıkış yapmak isterken tespit edilen zanlılar Olga Ryzhenkova ve oğlu Andrey Ryzhenkova tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Serdar Taş, zanlıların Resmi Evrak Sahteleme, Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Kayıt Temin Etmeye Teşebbüs suçları ile methaldar olduklarını belirtti.

Polis, zanlıların cep telefonuna internet üzerinden indirmiş olduğu program aracılığı ile dijital ortamda sahteledikten sonra Ercan havalimanın da çıkış yapmak istedikleri esnada sahte olduğu tespit edilmesi üzerine suçüstü tutuklandıklarını anlattı.

Polis, konu cep telefonunun emare olarak alındığını her iki zanlının da vermiş oldukları gönüllü ifadelerinde işlemiş oldukları suçları itiraf ettiklerini söyledi. Polis, mesele le ilgili olarak, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlıların davalarında hazır bulunabilmeleri için uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunmaları, KKTC’de muteber iki kefilin 100’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 10’ar bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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21/02/2022 14:30