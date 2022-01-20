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Sahte PCR testi ile yakalandı

Ercan Havalimanı'ndan sahte PCR testi ile çıkış yapmak isteyen 26 yaşındaki Kamerunlu tutuklandı.

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20/01/2022

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Sahte PCR testi ile yakalandı

Ercan Havalimanı'ndan sahte PCR testi ile çıkış yapmak isteyen 26 yaşındaki Kamerunlu tutuklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis söz konusu zanlının, arkadaşı adıa düzenlenen PCR testini, dijital ortamda kendisine ait cep telefonunda isim kısmını değiştirip kendi ismini yazmak suretiyle sahtelediğini ve bu şekilde KKTC'den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edildiğini aktardı. 

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan sahte PCR testinin yer aldığı cep telefonunun zapt edildiğini söyledi. Yapılan soruşturma neticesinde sanığın 2019 tarihinden itibaren KKTC de izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi.

Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

20/01/2022 14:10
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TAGS: pcr test
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