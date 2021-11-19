Sahte pcr testi ile yakalandılar

Ercan’da sahte pcr testi ile çıkmak isterken yakalanan zanlılar Calvın Edward Burke ve Roberto Puzzo tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, huzurunuzda bulunan zanlı-I Calvın Edward Burke ve zanlı-2 Roberto Puzzo’nun Sahte Evrak Düzenleme ve Sahte Evrağı Tedavüle Sürmek suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 18.11.2021 tarihinde KKTC’de turist olarak bulunan zanlı-2 Roberto Puzzo’nun, arkadaşı ZANLI-1 Calvın Edward Burke’nin aracılığı ile daha önceden temin etmiş olduğu bir özel hastanede yapılmış gibi görünen sahte pcr testini Ercan Havalimanı’nda havayolları yer hizmetlerinde görevli memura ibraz ederek sahte belgeyi tedavüle sürdüğünü anlattı.

Polis, aynı gün söz konusu özel hastaneden yapılan araştırmada zanlılar adına herhangi bir PCR testi yapılmadığını hatta kayıtlarının dahi olmadığı tespit edildiğini söyledi. Polis, aynı gün zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili zanlı-2’nin gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlıların aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin halen daha yapılamamış olduğunu ve mesele ile ilgili aranmakta olan kişiler bulunduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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19/11/2021 15:27