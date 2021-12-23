Sahte PCR zanlıları cezaevine gönderildi

Gazimağusa limanında bulunan bir yük gemisinde çalışan ve önceden yurt dışında yaptırdıkları PCR test sonuçlarının tarihlerini değiştirmek suretiyle sahteledikleri resmi evrakı KKTC’ye giriş yapmak maksadıyla görevli memura vermek suretiyle tedavüle süren A. S E-49, S.A E-35 ve B. İ E-37, suçüstü hali gereği tutuklanmışlar ve çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 23.12.21 tarihinde, “resmi evrak sahtelemek ve tedavüle sürmek” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla 2 ay’ı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildiler.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru, 19.12.21 tarihinde saat 10.20 raddelerinde Gazimağusa limanına gelen bir yük gemisinde çalışan zanlıların KKTC’ye giriş yapmak maksadıyla önceden yaptırmış oldukları PCR test sonuçlarının bulunduğu resmî belge üzerindeki tarihi değiştirmek suretiyle sahteledikten sonra cep telefonlarına kaydettiklerini ve KKTC’ye girişte görevli memura ibraz etmek suretiyle tedavüle sürdüklerini söyledi.

Tutuklanan zanlıların itiraf niteliğinde gönüllü birer ifade verdiklerini belirten tanık polis, tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme olanağı bulunmayan zanlıların ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmeleri talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların 2 ay’ı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmeleri yönünde emir verdi. (MHA)

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23/12/2021 20:00