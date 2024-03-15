Sahte plakayla yakalanan şarkıcı diplomat olduğunu iddia etti

“Dokunulmazlık haklarına sahip bir büyükelçi” olduğunu iddia eden New Yorklu bir şarkıcı, sahte diplomatik plakalı bir araba kullandığı iddiasıyla tutuklandı.

ABD’nin New York eyaletine ait Bronx bölgesinde doğan ve “Sessi” takma adıyla performans sergileyen 32 yaşındaki şarkıcı Cecilia Selina Mercado, sahte diplomatik etiketli bir Audi Q5'in direksiyonunda görüldükten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Tutuklama raporuna göre Mercado, yetkililere kendisinin bir "dokunulmazlık haklarına sahip bir büyükelçi" olduğunu söyledi ve bu iddiayı sürdürmeye devam ediyor.

Tutuklandığı andaki video görüntüleri, Mercado'nun arabanın direksiyonunda olduğunu ve memurlara arabanın Dışişleri Bakanlığı'na kayıtlı olduğunu söylediğini gösteriyor.

Polisle tartışmaya başlayan şarkıcı, araçtan zorla çıkartıldıktan sonra tutuklandı.

Yetkililer daha sonra Florida ehliyetine sahip olmasına rağmen kimlik sorduklarında pasaportunu kendilerine verdiğini belirtti.

Polis yaptığı açıklamada, "Videoda gösterilen kadın sürücü, trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle polis ekiplerimiz tarafından durduruldu. Daha sonra "dokunulmazlığı" olduğunu belirtti. Memurların emirlerine uymayı defalarca reddetti ve kelepçelendi."

"Daha detaylı inceleme sonucunda araca yapıştırılan diplomatik etiketin sahte olduğu belirlendi ve kadın sürücü, sahte etiketle araç kullandığı gerekçesiyle tutuklandı."

Local10'a göre, Dışişleri Bakanlığı'ndan özel bir görevli, Audi'deki plakanın "geçerli bir diplomat etiketi olmadığını, çünkü diplomat etiketinin rakamlara ek olarak birçok harf içerdiğini" doğruladı.

Motorlu bir taşıtta sahte plaka, plaka veya etiket bulundurduğu suçlamasıyla Turner Guilford Knight Cezaevi'ne sevk edildi.

Mercado, neden diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğunu veya büyükelçi olduğunu düşündüğünü henüz açıklamadı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.