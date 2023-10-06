Sahte reçete davasında yeni detaylar!

Sahte reçete soruşturması kapsamında dün tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarılan 1 doktor ile 1 eczacıya 3’er gün tutukluluk verilirken; 4 Ekim’de tutuklanan 1 doktor ile 1 eczacıya 5’er gün ve 3 Ekim’de tutuklanan 1 doktor ile 2 eczacıya 3’er gün daha tutukluluk verildi. Dün tutuklanan ve bugün mahkemeye çıkarılan 1 vatandaş ise teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Sahte reçete soruşturması kapsamında dün tutuklanan doktor Özel Bindayı ile eczacı Mustafa Faruk, dün tutuklanan vatandaş Neşe Sarcan, 4 Ekim’de tutuklanan doktor Halil Başar Uzuner ile eczacı Hazal Karabekir ve 2 Ekim’de tutuklanan doktor Sude Toydemir,ile eczacılar Özlem Toydemir ve Ediz Toydemir bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç huzurunda görülen davalarda, Polis Çavuşu Mehmet Mannaş yeminli şehadet vererek bulguları aktardı.

- Doktor Özel Bindayı ile eczacı Mustafa Faruk’a 3’er gün tutukluluk verildi

İlk olarak dün tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarılan doktor Özel Bindayı ile eczacıMustafa Faruk'un davası görüldü.

Davada, Polis Çavuşu Mehmet Mannaş, Ocak – Ağustos ayları arasında doktor Özel Bindayı tarafından 3 bin 37 reçete yazıldığının ve eczacı Mustafa Faruk’un eczanesinde yapılan aramada 8 adet kupürü kesik ilaç bulunduğunun ve sadece Ağustos ayında bahse konu eczane tarafından Sosyal Sigortalar Dairesi’ne verilen reçetelerden 8’inin sahte olduğunun tespit edildiğini anlattı. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, dün geceden bugün mahkeme saatine kadar 22 kişinin ifadesinin alındığını ve emare olarak alınan bilgisayarlar ile cep telefonlarının inceleneceğini kaydeden Mannaş, zanlıların tahkikata ve emarelere etki edebileceğine işaret ederek, 2 zanlı hakkında 3’er gün tutukluluk talep etti. Duruşmada söz alan Savcı Hasan Boşnak da zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç de, zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmalarını emretti.

- Ocak-ağustos arası doktor Halil Başar Uzuner'in yazdığı bin 901 reçetenin 67’sinin sahte olduğu tespit edildi

İkinci olarak 4 Ekim’de tutuklanan doktor Halil Başar Uzuner ile eczacı Hazal Karabekir'in davası görüldü.

Polis Çavuşu Mehmet Mannaş, zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda pek çok elektronik eşyanın incelenmek üzere emare olarak alındığını aktardı. Mannaş, eczacı Hazal Karabekir'in verdiği gönüllü ifadesinde doktor Halil Başar Uzuner’e reçete yazdırdığını ve bazı boş küpürleri reçete yazdığını kabul ettiğini belirtti.

Eczacı Hazal Karabekir’nin ocak-ağustos ayları arasında bin 917 reçeteyi Sosyal Sigortalara gönderdiğini, bunların bin 901’inin doktor Halil Başar Uzuner tarafından yazıldığını ve 67’sinin sahte olduğunu kaydeden Mannaş, ilaçların atılması ile ilgili olarak ise mobese kayıtlarının incelenmeye devam ettiğini söyledi. Mannaş, zanlıların tahkikata ve emarelere etki edebileceğine işaret ederek, 2 zanlı hakkında 5’er gün daha tutukluluk talep etti. Savcı Hasan Boşnak da zanlılar hakkında 5’er gün daha tutukluluk talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 5’er gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

- Özlem Toydemir’in 14, Ediz Toydemir'in ise 32 reçetesinin sahte olduğu tespit edildi

Ardından, 2 Ekim’de tutuklanan doktor Sude Toydemir ile eczacılar Özlem Toydemir ve Ediz Toydemir'in davası görüldü.

Polis Çavuşu Mehmet Mannaş, zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda pek çok elektronik eşyanın incelenmek üzere emare olarak alındığını söyledi.

Mannaş, Özlem Toydemir'in Serdarlı’daki eczanesi tarafından Sosyal Sigortalara temmuzda sunulan 306 reçete karşılığında 165 bin 603 TL ve ağustosta sunulan 389 reçete karşılığında 201 bin 856 TL para temin edildiğini anlattı. Bahse konu eczanenin 24 farklı doktor ile çalıştığını, ocak-ağustos ayları arasında toplam 6 bin 664 reçeteyi Daire’ye verdiğini ve bunlardan 5 bin 768’inin doktor Sude Toydemir tarafından yazıldığının tespit edildiğini söyledi. Mannaş, Özlem Toydemir'in 14, Ediz Toydemir'in ise 32 reçetesinin sahte olduğunun tespit edildiğini de ekledi ve 3 zanlı hakkında 3’er gün daha tutukluluk talep etti. Savcı Hasan Boşnak da zanlılar hakkında 3’er gün daha tutukluluk talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç de, zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmalarını emretti.

-Vatandaş, teminat şartı ile serbest

Mahkemede son olarak dün tutuklanan vatandaş Neşe Sarcan'ın davası görüldü. Polis Çavuşu Mehmet Mannaş, dün tutuklanan eczacı Mustafa Faruk’nun eşi olduğunu belirttiği Neşe Sarcan'nın, eşinin Ağustos ayı içerisinde yazdığı ve sahte olduğu tespit edilen 8 reçetenin birinde imzası olduğunu aktardı. Polis, Neşe Sarcan'ın imzanın kendisine ait olduğunu beyan ettiğini de ekledi ve teminatla serbest bırakılmasını talep etti. Savcı da zanlının yurtdışına çıkış yasağı konarak teminata bağlanmasını istedi.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının davaları görüşülünceye kadar seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün polise ispat-ı vücut ile 1 kefilin 500 bin TL kefalet senedi ve 50 bin TL nakdi teminat şartı ile serbest kalmasına karar verdi.