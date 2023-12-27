Sahte reçete davasındaki doktor ve eczacılar yeni sisteme dahil ediliyor

"Sahte reçete soruşturmasının" ardından sigortalı vatandaşların ilaca erişimi zorlaşmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi, kamu ve serbest çalışan doktor reçeteleri hakkında yeni uygulamaya başlıyor.

Çalışma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada hakkında soruşturma başlatılan doktor ve eczacıların da sisteme dahil olabileceği belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ilgili maddeler şöyle:

“Teminata bağlanıp online reçete yazma olanağı kapatılan eczacılarımız Dairemize müracaat edip İdare Meclisinin uygun bulması halinde yeni sözleşme imzalanarak, yeniden online reçeteye işlem yapabileceklerdir. Teminata bağlanıp online ve/veya manuel reçete yazma olanağı kapatılan Doktorlarımız ise Dairemize başvurarak İdare Meclisimizin onayı ile yeniden reçete yazabileceklerdir.