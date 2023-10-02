Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak iki eczacı ve bir doktor daha tutuklandı

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02/10/2023

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Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak iki eczacı ve bir doktor daha tutuklandı

PGM Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili soruşturma kapsamında, iki eczacı ve biri doktor olmak üzere toplam üç kişi bugün tutuklandı

Sahte reçete düzenlenmesi konusunda polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı yirmiye yükseldi.

Zanlılar yarın sabah tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacak

 

 

02/10/2023 19:09
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TAGS: Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak iki eczacı ve bir doktor daha tutuklandı
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