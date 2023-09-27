Sahte reçete olayında zanlılar mahkemeye çıkarılıyor

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27/09/2023

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Sahte reçete olayında zanlılar mahkemeye çıkarılıyor

“Sahte reçete yolsuzluğu” soruşturmasında çerçevesinde dün Gemikonağı'nda tutuklanan eczacı İlksen Takak  ve vatandaş Atilla Köroğlu ile daha önce soruşturma amaçlı tutuklanan Dr. Fikri Koray, eczacı Sercan Avcı ile Mehmet Akyay, Gürcan Taşkaya ve Erçin Karadayı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılıyor. 

Ülkede büyük gündem yaratan soruşturma kapsamında dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Dr. Hatice Faydalı ve gelini eczacı Ayşe Özbeycan Faydalı da soruşturma amaçlı 8 gün tutukluluk almıştı. 

27/09/2023 10:30
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TAGS: Sahte reçete, haber, polis, kktc
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