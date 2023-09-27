Sahte reçete operasyonunda zanlılara 8 gün ek tutukluluk 

Sahte Reçete operasyonu çerçevesinde soruşturma maksatlı tutuklanan Eczacı Sercan Avcı, Doktor Fikri Koray, Polis Mehmet Akyay, sivil Gürcan Taşkaya, sivil Erçin Karadayı yeniden mahkemeye çıkartıldı.

5 BİN REÇETE BULUNDU

Mahkemede yeni detayları açıklayan polis, Eczacı Sercan Avcı'da 5 bin 205 reçete bulunduğunu ve sosyal sigortalar tarafından bu reçetelerin karşılığının ödendiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis 5 bin reçetelerden henüz 36’sının incelendiğini ve 36 reçetenin de sahte olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Polis yaptığı açıklamada eczanede yapılan aramada 74 adet küpürü kesilmiş ilaç bulunduğunu tutuklu bulunan Dr. Niyazi Perk’nin Sercan Avcı'nın eczanesinde 3 bin 547 adet reçete yazdığının belirlendiğini kaydetti.

Mahkeme söz konusu zanlıların 8 gün daha tutuklu kalması kararı üretti.