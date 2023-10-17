Sahte Reçete Operasyonunda Zanlı Sayısı 45'e Ulaştı

Sahte reçete soruşturması kapsamında 13 Eylül’den bugüne 15’i doktor, 21’i eczacı, 3’ü eczane çalışanı ve 6’sı sivil olmak üzere tutuklanan kişi sayısı 45’e yükseldi.

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17/10/2023

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Sahte Reçete Operasyonunda Zanlı Sayısı 45'e Ulaştı

Son günlerde yaşanan sahte reçete operasyonunda, 13 Eylül tarihinden bu yana 15'i doktor, 21'i eczacı, 3'ü eczane çalışanı ve 6'sı sivil olmak üzere toplamda 45 kişi tutuklandı. Tutuklanan zanlıların birçoğu davaları görüşülünceye kadar teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

17/10/2023 12:03
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TAGS: sahte reçete, haber, kıbrıs,
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