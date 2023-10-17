Sahte Reçete Operasyonunda Zanlı Sayısı 45'e Ulaştı

Son günlerde yaşanan sahte reçete operasyonunda, 13 Eylül tarihinden bu yana 15'i doktor, 21'i eczacı, 3'ü eczane çalışanı ve 6'sı sivil olmak üzere toplamda 45 kişi tutuklandı. Tutuklanan zanlıların birçoğu davaları görüşülünceye kadar teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

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