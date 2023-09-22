Sahte Reçete Skandalında Tutuklanan Doktor ve Eczacıların İsimleri Açıklandı

Polis tarafından yürütülen sahte reçete düzenlemesi soruşturması kapsamında tutuklanan 2 doktor ve 2 eczacı, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemede, tutuklanan doktor ve eczacıların isimleri açıklandı. Tutuklananlar arasında Dr. Niyazi Perk, Dr. Muhammed Şablaneh, Eczacı İsmet Tufan ve Eczacı Simge Sonap bulunuyor.

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