Sahte Reçete Skandalında Tutuklanan Doktor ve Eczacıların İsimleri Açıklandı
Soruşturma Kapsamında Tutuklanan Dr. Niyazi Perk, Dr. Muhammed Şablaneh, Eczacı İsmet Tufan ve Simge Sonap Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde Yargılanacak
22/09/2023
Polis tarafından yürütülen sahte reçete düzenlemesi soruşturması kapsamında tutuklanan 2 doktor ve 2 eczacı, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemede, tutuklanan doktor ve eczacıların isimleri açıklandı. Tutuklananlar arasında Dr. Niyazi Perk, Dr. Muhammed Şablaneh, Eczacı İsmet Tufan ve Eczacı Simge Sonap bulunuyor.