Sahte Reçete Skandalında Tutuklananlar Mahkemede: 2 Gün Tutukluluk Kararı

Sahte reçete soruşturması kapsamında polis tarafından tutuklanan doktor Güven Erkal  ile eczacı Gülten Veli Aner Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

ads ads ads ads
23/09/2023

ads
Sahte Reçete Skandalında Tutuklananlar Mahkemede: 2 Gün Tutukluluk Kararı

Polisin sahte reçete düzenlemeyle ilgili soruşturması kapsamında dün tutuklanan doktor Güven Erkal  ile eczacı Gülten Veli Aner için bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi 2 gün tutukluluk kararı verdi.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün biri doktor ve biri de eczacı olmak üzere iki kişinin daha tutuklamasıyla toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Konuyla ilgili tutuklu bulunan zanlıların pazartesi günü yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

23/09/2023 11:04
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.