Sahte Reçete Skandalında Tutuklananlar Mahkemede: 2 Gün Tutukluluk Kararı

Polisin sahte reçete düzenlemeyle ilgili soruşturması kapsamında dün tutuklanan doktor Güven Erkal ile eczacı Gülten Veli Aner için bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi 2 gün tutukluluk kararı verdi.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün biri doktor ve biri de eczacı olmak üzere iki kişinin daha tutuklamasıyla toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Konuyla ilgili tutuklu bulunan zanlıların pazartesi günü yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.