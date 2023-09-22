Sahte Reçete Skandalında Tutuklananlar Mahkemede: 3 Gün Tutukluluk Kararı

‘Sahte reçete’ dosyası kapsamında Dr. Niyazi Perk, Dr. Muhammed Alshanableh, Eczacı İsmet Tufan ve Eczacı Simge Sonap tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi`ne çıkarıldı.

Polis çavuşu mahkemede verdiği ifadede olayın polisin bilgisine 13 Eylül tarihinde geldiğini ve Sosyal Sigortalar Dairesi'nden Çiğdem Dürüst'ün ifade verdiğini söyledi.

2023 Ocak ayı itibariyle 180 bin reçete yazıldığını kaydeden polis çavuşu Temmuz ayına kadar bu reçetelerde 55 milyon TL temin edildiğini söyledi. Polis ülkede olmayan 75 kişi adına reçete düzenlendiğinin tespit edildiğini aktardı. Polis soruşturmanın devan ettiğini söyledi.

Mahkemede, tutuklanan iki doktor ve iki eczacı için 3 gün süreyle tutukluluk kararı alındı.

Mahkemede polisin 180 bin reçetenin incelenmesi gerektiğini vurguladığı ifade edilirken 55 milyon TL gibi bir paranın bu reçetelerden temin edildiğini iddia edildi.

