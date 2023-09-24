Sahte Reçete skandalında yeni tutuklananlar mahkemeye çıkarıldı

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24/09/2023

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Sahte Reçete skandalında yeni tutuklananlar mahkemeye çıkarıldı

Ülkede büyük yankı uyandıran, Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesiyle ilgili polis geniş çaplı soruşturmasını titizlikle yürütüyor.    

Meseleyle ilgili polis, 2 doktor ve 2 eczacı ile başka şahıslar adına düzenlenmiş reçetelere sahte imza attığı tespit edilen 3’ü vatandaş olmak üzere dün toplam 7 kişi daha tutuklandı.

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan, Sercan Avcı (eczacı), Fikri Koray (doktor), Mehmet Akyay (sivil), Gürcem Taşkaya (sivil), Erçin Karadayı (sivil) Lefkoşa mahkemesine çıkarıldı.

Mahkeme soruşturmanın devamı nedeniyle zanlılara 3’er gün tutukluluk emri verdi

Öte yandan Gazimağusa'da bir eczacı ve bir doktor mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlılara 2 gün daha tutukluluk emri verdi

24/09/2023 10:58
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TAGS: Sahte Reçete skandalında yeni tutuklananlar mahkemeye çıkarıldı
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