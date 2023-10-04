Sahte Reçete Soruşturması: Bir Doktor Daha Tutuklandı

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04/10/2023

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Sahte Reçete Soruşturması: Bir Doktor Daha Tutuklandı

Ülkede büyük yankı uyandıran, Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesiyle ilgili polis geniş çaplı soruşturmasını titizlikle yürütüyor.

Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak bir doktor şahıs daha zanlı olarak tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında bu akşam tutuklanan zanlı sayısı üç oldu.

Hatırlanacağı üzere bu akşamüzeri biri doktor, diğeri eczacı olmak üzere iki kişi tutuklanmıştı.

 

04/10/2023 19:15
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TAGS: Sahte Reçete Soruşturması: Bir Doktor Daha Tutuklandı
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