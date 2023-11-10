Sahte reçete soruşturması: 3 zanlı tutuksuz yargılanacak

Uzun süredir yürütülen sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan eczacılar Ayşe Keten, Öznevir Erçal ve Senal Ataçağ bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Müfettiş Muavini Cemali Çiftçi olguları aktardı. Polis, yapılan soruşturma sonucu Ayşe Keten’in doktorlar Niyazi Perk ve Güven Erkal ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara 2 bin 552 adet reçete gönderdiğini belirtti. Polis, bu reçetelerden 180 tanesinin incelendiğini, 70 tanesinin sahte çıktığını açıkladı. Polis, ifadesi alınan 52 kişiden bazılarının reçete yazan ilaçların bir kısmını aldığını, bazılarının ise hiç almadığını beyan ettiğini açıkladı. Polis, zanlıdan izahat istendiğinde 52 reçetenin kendisine ait olduğunu beyan ettiğini kabul ederken, sahte olduğunu kabul etmediğini söyledi.

Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Özerçal Eczanesinin işletmecisi Öznevir Erçal’ın da yine 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında doktor Güven Erkal ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara 2 bin 379 reçete gönderdiğini, bunlardan 250 tanesinin incelendiğini, 33 tanesinin sahte çıktığını söyledi. Polis, Senal Ataçağ’ın da 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında doktor Niyazi Perk ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara 2 bin 436 reçete gönderdiğini, bunlardan 130 tanesinin incelendiğini, 25 tanesinin sahte çıktığını söyledi. Polis, üç zanlının eczanelerinde emare alınan elektronik eşyaların inceleneceğini, üç zanlıdan alınan el yazı ve imza örneklerinin uzmanlar tarafından inceleneceğini belirtti. Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki etmeyeceğini ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlıların 50 bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi. Yargıç, Ayşe Keten ile Öznevir Erçal’ın haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verirken, 74 yaşındaki Senal Ataçağ için ıpsat yükümlülüğü koymadı.

(Kamalı Haber)