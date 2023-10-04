Sahte reçete soruşturması: 4 doktor ve 3 eczacı teminatla serbest kaldı

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04/10/2023

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Sahte reçete soruşturması: 4 doktor ve 3 eczacı teminatla serbest kaldı

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan  4 doktor (Dr Güven Erkal, Dr Niyazi Perk ,Dr Muhammed Alshanableh, Dr Fikri Koray) ve 3 eczacı  (  Eczacı Gülten Veli Aner, Eczacı Simge Sonap, ve Eczacı İsmet Tufan ) bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

PGM Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından “Sahte Reçete Düzenlenmesi” meselesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanan  zanlıların seyahat belgelerini polise teslim edip, 50’şer bin TL nakit teminat yatırması ve 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.

 

 

 

04/10/2023 11:39
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TAGS: Sahte, reçete, soruşturmas, 4 doktor, eczacı, teminat, serbest,
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