Sahte Reçete Soruşturması: 5 Kişi Daha Tutuklandı

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09/10/2023
Sahte Reçete Soruşturması: 5 Kişi Daha Tutuklandı

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Sahte Reçete Soruşturması: 5 Kişi Daha Tutuklandı

Sahte reçete düzenlenmesi meselesiyle ilgili olarak bugün 5 kişi daha tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nda verilen bilgiye göre, sahte reçete düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında biri doktor, ikisi eczacı ve ikisi de eczane çalışanı olmak üzere bugün toplam beş kişi zanlı olarak tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar yarın sabah tutukluluk talebi ile İskele ve  Lefkoşa Kaza Mahkemeleri huzuruna çıkarılacaklar.

Soruşturma devam etmektedir.

09/10/2023 18:16
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TAGS: Sahte Reçete Soruşturması: 5 Kişi Daha Tutuklandı
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