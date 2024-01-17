Sahte Reçete Soruşturması: Eczacı Kalfası İlksen Mekansız Mahkemeye Çıkarıldı

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan İsmet Tufan Eczanesi’nin kalfası İlksen Mekansız bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Müfettiş Cemali Çiftçi olguları aktardı. Polis, sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanarak, teminatla serbest bırakılan İsmet Tufan Eczanesinin işletmecisi İsmet Tufan, doktorlar Muhammed Alshanableh ve Fikri Koray’ın sosyal sigortalara gönderdiği reçetelerden sahte olduğu tespit edilenlerden 151 tanesinin kalfa Mekansız tarafından doldurulup, sahtelendiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis memuru, sahte reçete soruşturmasının geniş çaplı devam ettiğini, zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Polis, zanlının “sahte evrak düzenleme, sahte evrakı tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temini ve suç gelirlerinin önlenmesi yasasına aykırı hareket” suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının

50 bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.

(Kamalı Haber)