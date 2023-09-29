Sahte reçete soruşturması kapsamında 6 zanlıya 5’er gün ek tutukluluk

Sahte reçete soruşturması kapsamında bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan 3 doktor ve 3 eczacıya 5’er gün ek tutukluluk verildi.

Polis, soruşturma kapsamında Haspolat bölgesinde 11 çöp torbası kupürü kesilmiş ilaç buldu.

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan 3 doktor ( Doktor Niyazi Perk, Doktor Muhammed Alshanableh, Doktor Güven Erkal) ile 3 eczacı (Eczacı İsmet Tufan , Eczacı Gülten Veli Aner, Eczacı Simge Sonap) bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

-Çiftci

Polis Çavuşu Cemali Çiftci mahkemede, soruşturma kapsamında, zanlıların, işyerleri ve ikametgahlarında arama yapıldığını belirterek, ifadelerin teyit ve tekzibine devam edildiğini söyledi. Çiftci, elektronik cihaz ve evrakların incelenmesinin de sürdüğünü ifade etti.

Çiftci, zanlı Niyazi Perk. aleyhine 13 adet, zanlı Doktor Muhammed Alshanableh aleyhine 3 adet, zanlı İsmet Tufan aleyhine 3 adet, zanlı Simge Sonap aleyhine 4 adet, zanlı Güven Erkal aleyhine 10 adet ve zanlı Gülten Veli Aner aleyhine 10 adet sahte reçete temin edildiğini kaydetti.

İfadelerin alınmaya devam edildiğini dile getiren Çiftci, soruşturma kapsamında 160 bin reçetenin inceleneceğini hatırlattı. Bazı reçetelerin hastalara hiç ulaşmadığını veya reçetelere ilaç eklenerek, para temin edildiğini anlatan Çiftci, çok fazla ifade alınacağına vurgu yaptı. Çiftci, zanlıların, el yazı ve imza örneklerinin incelenmeye devam edileceğini de belirtti.

Soruşturma kapsamında Haspolat bölgesinde 11 çöp poşeti kupürü kesilmiş ilaç bulunduğunu açıklayan Çiftci, hastayı görmeden reçete yazılamayacağını belirterek, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin olayla ilgili 5 kişilik araştırma komitesi oluşturduğunu ifade etti.

Ocak-Ağustos 2023 ayları arasında yazılan reçetelerle ilgili rakamlar aktaran Çiftci, zanlı Niyazi Perk’nin toplam 47 eczane ile çalıştığını, 30 bin 667 reçete yazdığını, zanlı Muhammed Alshanableh.’nin toplam 85 eczane ile çalıştığını, 26 bin 348 reçete yazdığını, zanlı İsmet Tufan'in 19 doktorla çalıştığını ve işlem yaptığı 6 bin 352 reçetenin, 4 bin 962’sinin zanlı Muhammed Alshanableh tarafından yazıldığını söyledi.

Çiftci, zanlı Simge Sonalp'ın 7 doktorla çalıştığını ve işlem yaptığı 986 reçetenin, 956’sının zanlı Niyazi Perk tarafından yazıldığını, zanlı Güven Erkal'ın 141 eczane ile çalıştığını, 1901 reçete yazdığını, zanlı Gülten Veli Aner'ın ise 16 doktorla çalıştığını, 1982 reçeteye işlem yaptığını ve bu reçetelerin 1901’inin zanlı Güven Erkal tarafından yazıldığını kaydetti.

Zanlıların serbest kalmaları halinde birçok ifadeye etki edebileceklerinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirten Çiftci, zanlıların bulundukları bölge halkını tanımasından dolayı şahısların ifade vermekten kaçınabileceğine dikkat çekti.

-Boşnak

Savcı Hasan Boşnak da, zanlıların spesifik olarak yazdığı reçete rakamlarının polisin tahkikatı neticesinde ortaya çıktığını belirterek, isimler üzerinde tahkikatın devam ettiğini söyledi.

Daha önce verilen 4 günlük tutukluluk sürecinin verimli ve etkili kullanıldığını dile getiren Boşnak, polisin elinden geleni yaptığını kaydetti. Boşnak, zanlılar hakkında 5’er gün ek tutukluluk talep etti.

-Bilgeç

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç de, “resmi evrak sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından yargılanan zanlılar hakkında 5’er gün ek tutukluluk kararı verdi.