Sahte Reçete Soruşturması: Tutuklu Sayısı 13’e Yükseldi

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23/09/2023

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Sahte Reçete Soruşturması: Tutuklu Sayısı 13’e Yükseldi

Sahte reçete düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak 7 kişi daha tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, sahte reçete düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iki doktor ve iki eczacı ile başka şahıslar adına düzenlenmiş reçetelere sahte imza attığı tespit edilen üç vatandaş olmak üzere toplam 7 kişi daha tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 13  kişiye yükseldi.

Zanlılar yarın mahkeme huzuruna çıkarılacak.

 Soruşturma devam etmektedir.

23/09/2023 20:23
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TAGS: Sahte Reçete Soruşturması: Tutuklu Sayısı 13’e Yükseldi
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