Sahte reçete zanlıları mahkemede

Sahte reçete skandalıyla ilgili olarak tutuklanan Doktor Sude Toydemir, Doktor Halil Başar Uzuner, Doktor Özel Bindayı, Eczacı Özlem Toydemir, Eczacı Ediz Toydemir, Eczacı Hazal Karabekir ve Eczacı Mustafa Faruk bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede Sude Toydemir, Özlem Toydemir ve Ediz Toydemir hakkında 3 gün tutukluluk kararı verilirken, Halil Uzuner ve Hazal Karabekir hakkında ise 5 gün tutukluluk verildi. Soruşturma kapsamında dün tutuklanarak bugün ilk kez mahkemeye çıkarılan Özel Bindayı ve Mustafa Faruk hakkında mahkeme 3 gün tutukluluk emri verdi.