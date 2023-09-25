'Sahte Reçete' Soruşturmasında Tutuklananlar Yeniden Mahkemede

'Sahte reçete' soruşturması kapsamında tutuklanan zanlılar, tutukluluk sürelerinin dolması üzerine yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Duruşmada Doktor Niyazi Perk, Eczacı Simge Sonap, Eczacı İsmet Tufan, Doktor Güven Erkal, Doktor Muhammad Alshanableh ve Eczacı Gülten Veli Aner hazır bulundu.

Mahkemede, zanlıların ek tutukluluk durumu görüşülecek. Kamuoyu, davayı yakından takip ediyor ve olayın şeffaf bir şekilde sonuçlanmasını bekliyor.