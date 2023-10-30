Eczacılar teminata bağlandı

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Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan Oba ve Oba 2 Eczanelerinin işletmecileri anne-oğul Şerife Alibaba ile Enver Aliaba ve Gönül Gürdağ Eczanesinin sahibi Gönül Gürdağ teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran müfettiş Cemali Çiftçi, 3 zanlının da 13 Ocak 2023 tarihinde başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklandıklarını söyledi. Polis, Lefkoşa’da bir şirket altında faaliyet gösteren Oba Eczanesinin işletmecisi Şerife Alibaba ile Oba 2 Eczanesinin işletmecisi Enver Alibaba’nın daha önce mesele kapsamında tutuklanan ve teminata bağlanan doktorlar Muhammed Alshanableh ve Halil Uzuner ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçeteleri sahteyeip, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne göndererek, tedavüle sürüp, sahtekarlıkla para temin ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların 27 Ekim 2023 tarihinde saat 09.30 sıralarında tutuklandığını, Oba ve Oba 2 Eczanelerinde yapılan aramada birçok elektronik eşya ve evraka el koyduklarını söyledi. Polis, ayrıca zanlılardan el yazı imza örneği alındığını da belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu Oba Eczanesinin 2023 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında Sosyal Sigortalar Dairesine gönderdiği 2 bin 980 reçeteden bir kısmının incelendiğini, 23 tanesinin sahte çıktığını söyledi. Polis, Oba 2 Eczanesinin de daireye gönderdiği bin 248 reçetenin bir kısmını incelediklerini ve 31 adet sahte reçete tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların ifade vermediğini ancak emare alınan reçeteler gösterilince yazdıklarını beyan ettiklerini açıkladı. Polis, Demirhan bölgesinde faaliyet gösteren Gönül Gürdağ Eczanesinin işletmecisi Gönül Gürdağ’ın ise mesele kapsamında tutuklanan ve teminata bağlanan Doktor Muhammed Alshanableh ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçeteleri sahteyeip, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne göndererek, tedavüle sürüp, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının eczanesinde arama yapıldığını, elektronik eşya ve evraklara el konulduğunu belirtti. Polis, ayrıca zanlıdan el yazı imza örneği alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının Ocak-Ağustos ayları arasında Sosyal Sigortalar Dairesine gönderdiği 2 bin 238 adet reçetenin 688 tanesinin Doktor Muhammed Alshanableh tarafından yazıldığını belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının daireye gönderdiği reçetelerin bir kısmının incelendiğini, 13 tanesinin sahte çıktığını belirtti.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde birçok evrak incelediklerini söyledi. Soruşturmanın geniş çaplı bir şekilde devam ettiğini kaydeden polis, zanlılar aleyhine “Resmi evrak sahteleme, sahte resmi evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla mal temini” suçlarının yanı sıra “ suç gelirlerinin aklanmasını önleme yasasına aykırı hareket” suçu da getirildiğini belirterek, teminat talep etti.

Zanlıların avukatları ise nakit ve kefil kefaletine itirazları olmadığını ancak müvekkillerine ıspat yükümlülüğü getirilmemesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 50’er bin TL nakit teminat yatırması, her biri için ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargı kararı verirken, ıspat-ı vücut etme şartı koymadı.