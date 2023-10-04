Sahte Reçete Soruşturmasında zanlılar mahkemede

Ülkede büyük yankı uyandıran, Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesiyle ilgili polis geniş çaplı soruşturmasını titizlikle yürütüyor.

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04/10/2023

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Sahte Reçete Soruşturmasında zanlılar mahkemede

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan  doktor ve  eczacılar bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

PGM Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından “Sahte Reçete Düzenlenmesi” meselesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanan Dr Güven Erkal, Dr Niyazi Perk ,Dr Muhammed Alshanableh, Dr Fikri Koray, Eczacı Gülten Veli Aner, Eczacı Simge Sonap, Eczacı İsmet Tufan ve dün tutuklanan eczacının ayrı ayrı davaları görüşülecek. 

04/10/2023 10:48
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TAGS: Sahte Reçete Soruşturması, kktc, haber
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