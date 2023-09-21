Sahte reçete vurgunu… Başbakanlık: Adaletin tecelli edeceğine dair yargımıza olan güvenimiz tamdır

Başbakan Ünal Üstel'in talimatı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın girişimleri ile başlatılan, Sosyal Sigortalar Kurumu ve polisin ortak çalışmalarıyla yürütülen sahte reçetelerle sigortalardan yasadışı para temini soruşturması kapsamında bugün 1 doktor ve 1 eczacı soruşturma maksatlı tutuklandı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Halkımızın birikimlerinin, sağlığının, emekliliğinin ve geleceğinin teminatı olan Sosyal Sigortalar kurumumuzdan gayriyasal yollarla çıkar elde etmeye tevessül edenlerin veya olası suç teşkil eden tüm eylemlerin ortaya çıkarılması adına polisimizle işbirliğimiz devam edecektir. Adaletin tecelli edeceğine dair yargımıza olan güvenimiz tamdır.” ifadelerine yer verildi.