Sahte Satış Sözleşmesi İddiasıyla Tutuklanan İki Kişi Mahkemeye Çıkarıldı

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09/12/2023

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Sahte Satış Sözleşmesi İddiasıyla Tutuklanan İki Kişi Mahkemeye Çıkarıldı


Lefkoşa’da, meydana gelen sahte evrak düzenleme sucundan tutuklanan  Hasan Tapınç ile Fatih Cebeci bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cemal Pınardan, zanlıların, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirketin direktöründen yetki almadan Gönyeli’de 2 farklı daire ile ilgili, iki farklı kişiyle satış sözleşmesi yaparak şirket adına imzaladıklarını ve evrak sahteleme suçunu işlediklerini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Yargıç Rauf Kürşad  zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

09/12/2023 16:19
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TAGS: haber, kıbrıs
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