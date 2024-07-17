Sahte satış sözleşmesi ile arsa sattı!

efkoşa'da bir buçuk yıl önce sahte satış sözleşmesi düzenleyerek satan ve 55 bin sterlin para temin eden C.Y. (E-60), olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı teminata bağlandı.

Polis bası bültenine göre, Lefkoşa’da 21 Aralık 2022 tarihinde C.Y.’nin (E-60), Hamitköy sakinii iki şahıs adına kayıtlı bir arsayı, sahte satış sözleşmesi düzenleyip, başka bir şahsa vererek tedavüle sürdüğü ve 55 bin sterlini sahtekârlıkla temin ettiği tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, C.Y. tespit edilerek, aleyhinde yasal işlem başlatıldı ve çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde teminata bağlandı.