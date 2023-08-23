Sahte sigorta olayında zanlılara 5 gün daha tutukluluk!

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da düzenlediği sahte sigorta ile Metehan Kara Giriş Kapısından KKTC’ye giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Ayman Atef Wadie Yacaoub dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Hacı Durdu Özer, zanlının “sahte evrak düzenlemek”, “sahte evrakı tedavüle sürmek” suçlarından tutuklandığını anımsattı. Polis, zanlının 19 Ağustos 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısından Kuzey Kıbrıs’a giriş yaparken, görevli muhaceret memuruna kullanımındaki PKN 536 plakalı araç için düzenlenmiş, Tower Insurance’e ait 15 Ağustos-15 Kasım 2023 tarihlerini kapsayan sahte araç sigorta poliçesini ibraz ettiğini söyledi. Polis memuru, zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını, sahte poliçenin de emare alındığını belirtti. Polis memuru, yapılan soruşturmada sahte poliçenin üzerindeki seri numarasının zanlı adına daha önce başka sigorta işlemlerinde kullanıldığını belirlediklerini açıkladı. Polis memuru Özer, zanlının sahte poliçeyi kimden veya nereden aldığının henüz tespit edilemediğini dile getirdi. Alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamere görüntüleri olduğunu kaydeden polis, Güney Kıbrıs’ta yaşayan Mısır uyruklu zanlının giriş-çıkış işlemlerinin mercek altına alındığını açıkladı. Polis memuru, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.