Sahte sürücü belgesi temin eden iki kişi tutuklandı

Girne’de 18 Mayıs tarihinde C.A.U.(E-34) ve S.K.’nin (E-32), Sürüş Ehliyetleri Müfettişliği öğrenci ehliyeti sınav sonuç listesinde ismi olmayan ve sınava girmeyen S.K. adına sahte form düzenledikleri belirlendi.

Polisin açıklamasına göre, söz konusu kişiler, sahte forum düzenledi ve ilgili daireye ait tahsilat makbuzunun arkasına görevli müfettişin imzasını sahteleyerek “geçti” yazıp mühürledi. Sahte evrağı tedavüle sürdükten sonra, S.K. adına sahtekarlıkla öğrenci sürücü belgesi temin edildiği tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıslar tutuklandı.

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10/06/2023 12:10