Sahte vekalet davası 8 Kasım’a ertelendi
01/11/2019
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Zanlı avukatları: Dava bir an önce başlasın Girne’de sahte vekaletnameyle işlem yapan ve kamuoyunun uzun süre meşgul eden ‘Eminoğlu Davası’nda mahkeme talepleri değerlendirmek için davayı 8 Kasım’a erteledi.
Mehmet Eminoğlu, Serdar Özbekoğlu ve Muammer Uğursöz tutukluluklarının sona ermesinin ardından bugün mahkemeye çıkarıldı.
Savcı Ali Hidayet, sanıklar hakkında 3 dosyanın tamamlandığını, 19 dosyanın daha tamamlanması için sanıklar hakkında 8 gün ek tutukluluk talep etti. Savunma avukatları ek tutukluluk talebine itiraz etmezken, kişi özgürlüğüne dikkat çekerek davanın bir an önce başlamasını istediklerini belirtti.