Sahte vekalet davası 8 Kasım’a ertelendi

Zanlı avukatları: Dava bir an önce başlasın Girne’de sahte vekaletnameyle işlem yapan ve kamuoyunun uzun süre meşgul eden ‘Eminoğlu Davası’nda mahkeme talepleri değerlendirmek için davayı 8 Kasım’a erteledi.

Mehmet Eminoğlu, Serdar Özbekoğlu ve Muammer Uğursöz tutukluluklarının sona ermesinin ardından bugün mahkemeye çıkarıldı.

Savcı Ali Hidayet, sanıklar hakkında 3 dosyanın tamamlandığını, 19 dosyanın daha tamamlanması için sanıklar hakkında 8 gün ek tutukluluk talep etti. Savunma avukatları ek tutukluluk talebine itiraz etmezken, kişi özgürlüğüne dikkat çekerek davanın bir an önce başlamasını istediklerini belirtti.

01/11/2019 14:53