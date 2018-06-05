Sahte Videolar Üreten Yapay Zeka, Gerçeğinden Ayırt Edilemeyen Videolar Üretmeye Başladı

Reddit'de bir kullanıcının geliştirdiği, ünlülerin yüzlerini alıp porno filmlere yerleştirilmesiyle tanınan bir yapay zeka olan Deepfakes, videoların inandırıcılığı konusunda büyük ilerleme kaydetti.

Geçtiğimiz aylarda dünyanın en büyük forumu Reddit'i kasıp kavuran, sonrasında ise forum yönetimi tarafında engellenen Deepfakes adlı yapay zeka, şu anda kendi sitesinde kullanıcılara sunulmakta. Araştırmacılar, bir insanın konuşmalarını videoya alıp istediğiniz başka bir insanın yüzüne yerleştirmenize olanak sağlıyor.

Bu teknoloji gösteriyor ki önümüzdeki günlerde tüm dünyada dikkate alınan kişilerin sahte konuşmaları hazırlanıp küçük çaplı bir krize yol açılabilir. Paylaşılan videoda görebileceğimiz gibi konuşan herhangi birinin dudak ve mimik hareketlerini alıp, Obama'nın yüzüne yerleştirerek sanki eski ABD başkanı konuşuyormuş gibi gösterilebilmekte.

Geliştirilen yapay zeka, videoda olmasını istediğiniz kişinin farklı açılardan fotoğrafına ihtiyaç duymakta. Bu nedenle genellikle ünlülere yapılan bu sahte videolar, İnstagram üzerinden sürekli selfie paylaşan insanları da hedef alabilir. Selfie bağımlıları için de tehlike arz eden bu yapay zeka gün geçtikçe öğrenerek gelişmeye devam ediyor.