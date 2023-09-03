Sahte yangın ihbarı verdi tutuklandı

Girne’de sahte yangın ihbarı veren kiracı tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Girne'de, E.C.O.(E-25)’nun, ev sahibinin elektriği bağlatmadığı gerekçesiyle evinde yangın olmadığı halde konu adreste ev sahibi adına kiraları toplayan şahsı Whatsapp uygulaması üzerinden arayarak, dairede yangın olduğunu söyleyip itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesini sağlayıp yalan yangın ihbarında bulunduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.