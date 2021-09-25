Sahtecilik yapmak için ortam çok müsait…

Ülkede büyük bir güvensizliğin hâkim olduğunun farkında mısınız?

Özellikle de ülkeyi yönetenlere karşı güvensizlik doruk noktada…

Yapılan her şeye şüpheyle bakılıyor…

Her yapılan işin altında bir şey aranıyor…

Bazen bu şüpheciliğe kızıyor yönetenler, bunun bir paranoya olduğunu söylüyor…

Örneğin en son olarak Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) olanlarla ilgili kendisine eleştiri getirenlere “ruh hastası” dedi.

KIB-TEK’te aylardır yaşananları eleştirenler, ortaya çıkan olumsuzluklardan endişe edenler ruh hastası değildir. Ancak ülkeyi yönetenler, bu halkı ruh hastası etmek için elinden geleni yapıyor.

Geriye doğru dönüp bir bakın bakalım, vatandaşlar ülkeyi yönetenlere güvenmemekte haksız mı? Güvensizlik yaratan meseleleri say say bitmez…

Zaten yaratılan “yeme yutma” modeli dönem dönem birtakım insanların, değişik çevrelerin menfaat sağlamasına neden oluyor.

Birçok abuk subuk iş oluyor… Sağ olsun ülke yöneticileri, Covid-19 salgını felaketini yaşarken bile partizanlık yapmayı becerdiler, menfaatler sağladılar, bu şartlarda bile anayasayı, yasaları, tüzükleri ihlal etmekten geri durmadılar.

Bu şartlarda bile ülke insanına değer vermediler, bu şartlarda bile vatandaşını ülkesinden soğuttular…

Önce Bülent Ersoy’un müzisyenleri için ülkemizde sahte PCR hazırlanması, ardından da Covid-19 aşısı olmayan kişilere sahte Adapass hazırlanması, inanın bize sürpriz olmadı.

Bu ülkede “denetim” diye bir şey mi var? Hiç oldu mu? Hiç olması istendi mi?

Denetimi ve cezalandırmayı bilmeyen bir ülkede her şey olur…

Sahte PCR de olur, sahte Adapass da…

Sahtecilik yapmak için ortam o kadar müsait ki birazcık meyilli olan pek tabii ki yapıyor.

Hatta bu denetimsizlik ve “bu ülkede her şey olur, korkmana gere yok” anlayışı, hiç aklında sahtecilik yapmak olmayanları bile sahteciliğe yöneltiyor.

Peki bu ülkenin yönetenleri basiretsiz mi yoksa isteyerek mi ülkenin böyle olmasına göz yumuyorlar…

Evet bu ülke yöneticilerinin gerçekleri görebilmekten uzak olduğunu da biliyoruz, ileri görüşlü/ uzak görüşlü değillerdir, böyle bir dertleri de yoktur, o nedenle onlara basiretsiz de diyebiliriz ama aslında “denetim” olmasını da istemiyorlar.

Eğer bir denetim mekanizması kurarlarsa ve tıkır tıkır çalışırsa kendilerinin de manevra alanı daralacak…

Kendileri bin bir türlü numara çevirebilsinler diye denetim yapmıyorlar, denetim mekanizması kurmuyorlar, hal böyle olunca da önüne gelen bir şeyleri istismar ediyor.

Ortam müsait ya, önüne gelen bir yerleri tırtıklıyor, önüne gelen bir şeyleri istismar ediyor.

Ülke de “yapanın yanına kalır” ülkesi ya, tut artık sen artık istismar edebilecek olanları, tut artık sen yolsuzluk yapmak isteyenleri tutabilirsen…

Şu Adapass sahteciliği olayı var ya, “yeter artık, bunu olsun yapmayın” dedirtecek bir mesele.

“Bunu olsun yapmayın” diyoruz ya beyhude…

Sahteciliği yapacak olan, aşısız kişilere “Adapass” vererek, aslında toplum sağlığını da riske atmış, ne umurunda?

Sahteciliği yapacak olan, bu “Adapass”ların aynı zamanda istatistik veri anlamına geldiğini düşünür mü? Düşünmez, niye düşünsün ki? Bu ülkede kim neyi düşünmüş de sahte Adapass veren bunları düşünecek?

Daha önce koca koca meseleler yaşanmış da ne olmuş? Yapanın yanına kalmamış mı?

Soruşturmalar açılmış da ne olmuş? Polis soruşturma açmış da ne olmuş?

Koca koca meseleler, polise, Başsavcılığa takılıp kalmadı mı?

“Açıklayın, açıklayan” denilen raporlar sıkıştırılmadı bir yerlere hiç açıklanmamak üzere?

Hesabına yatırılan paraların hesabını veremeyen, dokunulmazlığı da kaldırılan eski Başbakan Hüseyin Özgürgün, iki yıldır ülkeye gelmiyor, meclise gitmiyor, bir güzel maaşını alıp İstanbul’da keyfine bakıyor… Ona bir şey olmuyor işte… Hiçbirine bir şey olmayınca, ülkede yasa dışılık normalleşince sahte PCR de yapılır sahte Adapass da…

Denetimin olmadığı, yasadışılıkların normalleştiği ülkede her şey olur…

Zavallı Adapass, içinde sağlık bilgilerimiz de birikecekti, bir tuşta sağlık durumumuz orada görülecekti… Düzensiz kayıt tutulan aşılar Adapass sayesinde sisteme dahil olacaktı… Adapass sayesinde gerçek anlamda halkın yüzde kaç aşılandığını falan öğrenecektik.

İçine sahtecilik karışan Adapass’a kim güvenir artık? Temizleyin bakalım şimdi temizleyebilirseniz, kolay gelsin…

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25/09/2021 22:43