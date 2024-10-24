Sahtekarlıkla 1500 Euro para temin eden üç kişi tutuklandı

Girne’de yurtdışında bulunan şahıslara KKTC’de çalışma izni çıkartacakları yönünde sahte beyanda bulunarak, toplam 1500 Euro nakit para temin eden üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ekim 2024 ayı içerisinde N.F.(E-29), H.S.(E-27) ve A.U.R.’nin (E-25), KKTC’de çalışma izni çıkartacakları yönünde bir şahsa sahte beyanda bulunduktan sonra, sahte ön izin belgeleri düzenleyip, whatsapp uygulaması üzerinden konu şahsa göndererek, tedavüle sürdükleri ve sahtekarlıkla toplam 1500 Euro nakit para temin ettikleri tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tutuklandı.