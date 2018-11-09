Sahtekarlıkla Binlerce Lira Elde Ettiler

Girne’de faaliyet gösteren North Cyprus Save Carhire Ltd. isimli araç kiralama şirketinde, 2018 yılı Haziran ve Ağustos ayları içerisinde, araç kiralama sorumlusu olarak çalışan 43 yaşındaki M.B.B. ve Ercan Havaalanında araç yıkama ve kiralama şirketi olan 35 yaşındaki İ.E. ile birlikte kiralamış oldukları beş adet aracın kira bedeli olan toplam 13.270 TL nakit parayı iş yerine teslim etmeyip tasarruflarına geçirtmek suretiyle çaldıkları tespit edildi. M.B.B. ve İ.E. tutuklandı. Soruşturma devam devam ediyor.

Ayrıca, Lefkoşa- Küçük Kaymaklı’da 08.11.2018 tarihinde, faaliyet gösteren Worldstar Betting isimli iş yerinde çalışan 27 yaşındaki H.T. ve 21 yaşındaki A.Y., konu iş yerinde müşteri olarak bulunan 26 yaşındaki G.K. ile aralarında anlaşarak sonuçlanmış olan köpek yarışlarına yüksek bedelli başka bahis kuponu oynamak suretiyle sahtekarlıkla 22.080 TL tutarında kazanç elde ettikleri tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.