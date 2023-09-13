Sahtekarlıkla para temin eden kişi tutuklandı

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13/09/2023

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Sahtekarlıkla para temin eden kişi tutuklandı

Lefkoşa’da, sahte evrak düzenleyerek bin Euro temin eden kişi tutuklandı.  

Polis Basın Bültenine göre, ağustos ayı içerisinde, Lefkoşa’da, T.G.’nin (E-42), Pakistan’da bulunan üç şahsın KKTC’ye giriş yapabilmeleri için önceden sahte olarak düzenlediği ön izin belgesini, cep telefonunun “whatsapp” uygulaması üzerinden bir şahsa göndererek, yaptığı işlem karşılığında sahtekarlıkla 1000 Euro nakit parayı temin ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

 

13/09/2023 13:36
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TAGS: Sahtekarlık, para, kktc, haber
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