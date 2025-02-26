Sahtekarlıkla para temin eden kişi tutuklandı

Lapta’da, geçen yıl Haziran ile Ekim ayları arasında, bir şahıstan sahtekarlıkla 174 bin TL ve 3 bin euro para temin eden kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, S.B (E-61) dolandırmak kastıyla Bangladeş’te bulunan 6 arkadaşını yasal şekilde KKTC’ye getireceği konusunda bir şahsa yalan beyanda bulundu. Zanlı, toplamda 174 bin TL para ve söz konusu şahsa da Amerikan vizesi alacağı konusunda yalan beyanında bulunup, 3 bin euro nakit parayı da sahtekarlıkla temin etti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı dün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

- Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu

Ercan Havalimanı’nda, dün, KKTC’ye giriş yapan F.T’nin (E-36) narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Lefkoşa’da tutuklama

Lefkoşa’da, dün, Yiğitler Burcu Parkı bölgesinde, devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından şüpheli hareketleri görülen K.K’nin (E-31) üzerinde ve tasarrufunda bulunan sırt çantasında arama yapıldı. Söz konusu şahıs, çantasında bulunan eşyalar ile kalacak yeri ve ne amaçla orada bulunduğu hususunda izahat verememesi üzerine suçüstü tutuklandı.

- Haspolat’ta kayıp şahıs aranıyor

Haspolat’ta sakin Ali Daş’ın, dün evinden ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirildi.

Polisin kayıp şahsı bulmak için çalışmaları sürüyor.

- KKTC'de ikamet izinsiz üç kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen üç kişi tutuklandı.