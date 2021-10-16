Sahtekarlıkla para temin eden şahıs tutuklandı

Çatalköy'de meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Turan Demir mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Taluğ olayla ilgili bulguları aktardı. Taluğ huzurda bulunan zanlı Turan Demir iş yerine ait aracı Tatlısu'da sakin bir şahsa 09.10.2021-29.10-2021 tarihleri arasında 20 günlük süre ile toplam 400 Euro’ya kiralayıp adı edilenden kiraladığı gün 400 Euro nakit para aldığı halde iş yerine söz konusu aracı 300 Euro'ya kiraladığını gösteren kira sözleşmesini dolandırma niyetiyle 300 Euro yazıp sahteleyerek iş yerine vermek suretiyle tedavüle sürmüş ve 100 Euro parayı sirkat ettiğini söyledi. Polis zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını ve söz konusu Sahtelenmiş sözleşme aracı kiralayan şahıstan emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının bir başka şahıstan da 10 günlük araç kiralayıp 200 stg almasına rağmen şirkete 2 bin TL ödeme yaptığının tespit edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağı belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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16/10/2021 11:48