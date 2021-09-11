Sahtekarlıktan 1 kişi tutuklandı

Haziran-temmuz ayları içerisinde, Gazimağusa’da çalıştığı iş yerinden sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilen M.K.(E-29) tutuklandı.

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11/09/2021

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Sahtekarlıktan 1 kişi tutuklandı

Haziran-temmuz ayları içerisinde, Gazimağusa’da çalıştığı iş yerinden sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilen M.K.(E-29) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre Nurcan Çelik Ltd. isimli iş yerinde çalışan M.K  mal satın almadığı bir müşteriden, iş yeri adına mal satın aldığı beyanında bulunarak iki ayrı çek yaprağına toplam 18,400 TL yazılmasını sağladı; ardından da şahsın kimliğine bürünerek çekleri bozdurdu.

Soruşturma devam ediyor.

11/09/2021 13:23
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TAGS: Gazimağusa, Sahtekarlık
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