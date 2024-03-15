Sahur Bereketi

Kıymetli okuyucularımız bizleri Ramazan Ayına ulaştıran Rabbimize hamd, Efendmiz (sav)’e salat ve selam olsun. Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Güzel dinimiz İslam’ın iki temel kaynağı vardır. Bunlardan birinicisi Allah’ın kitabı Kur’an ikincisi ise Kur’an-ı bize tebliğ eden ve açıklayan peygamberimiz, efendimiz Hz.Muhammed (sav)’dir.

Hidayet rehberimiz Kur’an-ı Kerim bize Allah’a iman ile birlikte peygamberimize imanı ve itaati emretmiş, Allah’ın rasulüne itaati kendisine itaat olarak kabul etmiştir. (Nisa Suresi 80.Ayet)

Ahzab Suresi 21. Ayette en güzel örnek olarak takdim edilen peygamberimiz (sav) içerisinde bulunduğumuz Ramazan Ayını nasıl ihya etmemiz gerektiğini yaşayarak bize göstermiştir. Henüz ilk günlerinde olduğumuz şu mübarek aydan hakkıyla istifade edebilmek için de peygamberimize yönelmeli ve onun gösterdiği yol üzere hareket etmeliyiz.

Her anı rahmet dolu bu ayda bazı kardeşlerimizin ihmal ettiği sahur konusuna değinmek istiyorum. Sahur yemeği oruç tutacak kişilerin imsaktan önce, gece yedikleri yemektir. Bu konuda peygamberimiz şöyle buyurmuştur: ‘’Sahurda yemek yiyiniz, Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır.’’ (Buhari, Savm, 20). Bazı kardeşlerimizin sahura kalkmadan yatsı vaktinden sonra yemek yiyerek uyuduklarını ve bu alışkanlığın toplumumuzda yaygınlaştığını müşahede etmekteyiz. Bu uygulama fıkhen orucun sıhhatine engel olmasa da peygamber efendimiz (sav)’in haber verdiği rahmetlerden, bereketlerden mahrum olmamıza sebep olmaktadır. Sahur vakti yataklarımızdan uyanıp Rabbimizin emri gereği ayağa kalkmak nefse karşı kazanılan önemli bir başarıdır. Bu vakit duaların kabul edildiği, Allah’a yakınlığın ziyadeleştiği, gönüllerin Allahla olan bağlarının kuvvetlendiği seher vaktidir.

Kıymetli kardeşlerim sahur oruca dayanma gücü verir. Bizleri birçok hayra kavuşturur. O vakitte uyanmakla önemli bir sünneti yerine getirmiş oluruz. Ardından abdest alıp en azından iki rekat teheccüd namazı kılmakla da Rabbimizle olan kalbi yakınlığımızı kuvvetlendiririz. Az da olsa sahur yemeğini yemekle de bu sünnetin sevabından faydalanmış oluruz. Bu kalp kuvveti ile okunan ezanın ardından sabah namazının sünnetini kılarak peygamber efendimiz (sav)’in ‘’Sabah namazının iki rekatı dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır.’’ (Müslim) müjdesine nail olmuş olur ardından farzımızı kılıp duamızı etmekle günümüze hayır ve bereketle başlamış oluruz.

Değerli okuyucularımız Kur’an-ı Kerim de kendilerinden övgüyle söz edilen salih kulların en önemli özelliklerinden birinin de gece ibadetine verdikleri önem olduğunu unutmayalım. Bu kıymetli zamanlar elimizden kayıp gitmeden dua ve istiğfar ile değerlendirelim. Maddi ve manevi bereketlerle dolu olan sahurlarımızı ihmal etmeyelim. Allah’a emanet olunuz.

Embiya KIMIŞOĞLU

Hala Sultan İlahiyat Koleji Meslek Dersleri Öğretmeni